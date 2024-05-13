Giresun Belediye Başkanı Temizlik İşleri Personeliyle Bir Araya Geldi

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel ile bir araya geldi. Şehrin temizlik hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmak ve personel ile daha yakın bir iletişim kurmak amacıyla düzenlenen toplantıda, yapılan çalışmalar değerlendirilerek görüş alışverişinde de bulunuldu.

Başkan Köse, Giresun Belediye Nikah Salonu'nda Temizlik İşleri personeliyle buluştu. Toplantıda, temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak ve şehirde daha temiz bir çevre oluşturmak istediklerini aktaran Köse, personelin katkılarının ve çabalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Köse, "Başkanınız olarak her zaman sizlerin destekçisiyim. Gece gündüz demeden şehrimizin her köşesinde özveriyle çalışıyoruz. Yaptığınız işin ne kadar kıymetli ve onurlu olduğunu sohbetlerimde herkese söylüyorum. Güzel şehrimizin temizliği ve düzeni için çok önemli bir görev yürütüyorsunuz. Hep beraber şehrimizi daha yaşanabilir ve pırıl pırıl bir hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Hıdımoğlu, Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara ve Belediye Temizlik İşleri Müdürü İsmail Demir de katıldı.