Giresun Belediyesi Çocuk Akademisi Çocuklara Eğlence ve Öğrenme İmkanı Sunuyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Çocuk Akademisi çocuklara hem eğlence hem öğrenme imkanı sunuyor. Akademiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fuat Köse, "Çocuk Akademi'mizde geleceğimizin teminatı çocuklarımız boş vakitlerini gayet güzel değerlendiriyor. Buranın faaliyete geçmesinde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Giresun Belediyesi, Teyyaredüzü Çocuk Akademisi'nde çocukları ağırlamaya devam ediyor. Yaz tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenmelerini sağlayan akademi, onların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesine de olanak tanıyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, akademiyi ziyaret ederek, "Bizim Çocuk Akademilerimizde tatil yok. Eğleniyor, öğreniyorlar, gönüllerince vakit geçiriyorlar. Teyyaredüzü Mahalle'mizdeki Çocuk Akademi'mizde geleceğimizin teminatı çocuklarımız boş vakitlerini gayet güzel değerlendiriyor. Buranın faaliyete geçmesinde emeği olan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Akademi, çocuklar için çeşitli sanat, spor, bilim ve kültür etkinlikleri gerçekleştirerek onların yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Eğitmenler eşliğinde yapılan atölye çalışmaları, interaktif oyunlar ve yaratıcı projeler ile çocuklar, hem keyifli zaman geçiriyor hem de yeni bilgiler ediniyor.