Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi, belediyeye başvuruda bulunan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların son dönemde artan talepleri karşılamak amacıyla personel sayısını ve hizmet sahasını genişleten Giresun Belediyesi, belirlenen sıralamaya göre evlere giderek çalışmalar gerçekleştiriyor. Başvuruda bulunan yaşlı ve engelli vatandaşların Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi tarafından kişisel bakım, ev temizliği ve alışveriş gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

Birim Yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Belediye olarak yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ne kadar çok hizmet verirsek kendimizi o kadar mutlu ve huzurlu hissediyoruz" denilerek, hizmet almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye başvurmasının yeterli olduğunu belirtti.

Biriminden hizmet alan vatandaşlar ise, bu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Fuat Köse ve ekibine teşekkürler etti.