Giresun Belediyesi Gedikkaya\'da Dağ Kızağı Projesi İçin Harekete Geçti

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Gedikkaya'da dağ kızağı projesi için harekete geçti. Proje ile dağ kızağı, seyir terası, uzay çadır otel yapılması planlanıyor.

Giresun Belediyesi, Gedikkaya'ya dağ kızağı projesini uygulamak için harekete geçti. Şehrin doğal güzelliklerini turizme kazandırmak isteyen Belediye Başkanı Fuat Köse'nin talimatıyla proje için ilk adım atıldı.

Projenin en önemli aşamalarından biri olan ulaşım sorununun çözümü için dağ kızağı yapımı ön etüt çalışmaları başladı. İl dışından gelen teknik ekip ve belediye teknik elemanları, Belediye Başkan Vekili Alptuğ Kaan Kara ile birlikte Gedikkaya zirvesine çıkarak incelemelerde bulundu. Gedikkaya'da planlanan proje içeriğinde dağ kızağı, sosyal tesisler, seyir terası ve uzay çadır otel yer alacak.