Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yangın güvenlik eğitimi

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Giresun Toplum Sağlığı Merkezi'nde 45 kişiye yangın güvenlik eğitimi verdi.

Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşları bilinçlendirmek için verdiği yangın güvenliği eğitiminde; yangın çıkma nedenleri, yangın çıkışlarından güvenli kaçış yolları, yangın ihbarı, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı, doğal gaz ve elektrik kaynaklı yangınlar, yangın anında nasıl davranılması gerektiği gibi konular ayrıntılarıyla anlatıldı.

Yangın eğitimine katılanlar, eğitimden dolayı yangınla mücadele konusunda daha bilinçli olduklarını dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ise bu tür eğitimlerin yangınların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, eğitimlerin şehir genelinde devam edeceğini bildirdi.