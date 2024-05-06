Giresun Belediyesi Kanalizasyon Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, sık sık yaşanan tıkanma ve taşma sorunlarını çözmek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelerde kanalizasyon yenileme çalışması yapıyor. Bu kapsamda, Gaziler Mahallesi Mehmet Işık Caddesi'nde 300 metrelik kanalizasyon hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Gaziler Mahallesi'nde 300 metrelik kanalizasyon hattını yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla, kanalizasyon sisteminin daha güvenilir ve dayanıklı hale gelmesi hedefleniyor. Projenin başlamasıyla trafik akışı ve çevredeki yaşamı olumsuz etkilememek amacıyla gerekli önlemler alınarak süreç yürütülüyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, projenin mahalle için büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu yenileme çalışmasıyla, sorunsuz bir kanalizasyon hattı oluşturulacak. İhtiyaç duyulan bölgelerde ise çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ekipler tarafından Gemilerçekeği Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi ve Özden Sokak'ta içme suyu şebeke tamiratı, Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi'nde bulunan terfi merkezinde ise boru yenileme çalışması yürütülüyor.