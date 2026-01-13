Giresun Belediyesi'nden Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Belediyesi'nden Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Çalışması

13.01.2026 11:48  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından, yüksek rakımlı mahallelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri, kış şartlarına karşı önlemler alarak vatandaşların günlük yaşamını sürdürmesini sağlamaya çalışıyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kar küreme çalışması yaptı.

Giresun'da gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürürken; rakımı 100 metrenin üzerindeki mahalleler tamamen karla kaplandı.

Belediye karla mücadele ekipleri ise ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarını sorunsuz şekilde sürdürebilmesi için Kayadibi, Seldeğirmeni, Kavaklar ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde kar küreme çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında mahalle yolları kardan temizlenirken, buzlanmaya karşı da gerekli önlemler alındı.

Belediye yetkilileri, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan olası olumsuz durumlarda belediyenin 444 4 028 nolu santral hattını arayarak bildirimde bulunabileceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nden Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:39:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi'nden Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.