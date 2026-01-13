Giresun Belediyesi'nden Yüksek Kesimlerde Karla Mücadele Çalışması

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla kar küreme çalışması yaptı.

Giresun'da gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürürken; rakımı 100 metrenin üzerindeki mahalleler tamamen karla kaplandı.

Belediye karla mücadele ekipleri ise ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarını sorunsuz şekilde sürdürebilmesi için Kayadibi, Seldeğirmeni, Kavaklar ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde kar küreme çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında mahalle yolları kardan temizlenirken, buzlanmaya karşı da gerekli önlemler alındı.

Belediye yetkilileri, kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, vatandaşlardan olası olumsuz durumlarda belediyenin 444 4 028 nolu santral hattını arayarak bildirimde bulunabileceklerini bildirdi.