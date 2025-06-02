Giresun Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kesim Hizmeti Verecek

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek.

Giresun Belediyesi mezbahanesinde bayram boyunca görev yapacak veteriner hekimler ve kasaplar eşliğinde kesim işlemi dini usullere ve sağlık kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek. Dört günlük Kurban Bayramı boyunca kesim hizmeti devam edecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, belediye mezbahanesinin Kurban Bayramı öncesinde tam donanımlı bir şekilde hazırlandığını ve kesim işlemleri öncesinde tüm önlemlerin alındığını dile getirerek, "Hemşehrilerimizin kurban ibadetini güvenli, hijyenik ve dini usullere uygun bir şekilde yerine getirmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Belediyemiz bu yıl da ücretsiz kesim hizmetiyle vatandaşlarımızın yanında olacak. Şimdiden tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Hizmetten yararlanmak için randevu sistemi uygulanmayacağı ve kesimlerin sıra usulüyle yapılacağı bildirildi.