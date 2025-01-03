Giresun Belediyesi'nden Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'nden Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri

Giresun Belediyesi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlar için Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi ile çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında personel sayısı ve hizmet alanı genişletilerek günlük hane ziyaretleri yapılıyor.

03.01.2025 14:14  Güncelleme: 15:04
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi, yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların taleplerini karşılamak amacıyla yoğun mesai yapıyor.

İhtiyaç sahibi yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri Birimi, personel sayısını ve hizmet alanını büyütüyor. Evde bakım hizmetleri ile temizlik işlerini yürüten ekipler, günlük olarak belirli sayıda hane ziyareti gerçekleştiriyor. Hanelerde verilen hizmetler arasında ağırlıklı olarak kişisel bakım ve ev temizliği yer alıyor.

Birimden hizmet alan vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Yetkililer, söz konusu uygulamadan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nden Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri - Son Dakika

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