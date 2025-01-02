Giresun Belediyesi'nden Regaip Kandili İkramı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva ikram etti. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bugün de Giresun'da bu özel günde vatandaşlarımıza helva dağıtarak onlarla bu anlamlı anı paylaşmak istedik" dedi.

Giresun Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Belediye'nin ana binası önünde vatandaşlara helva ikramında bulundu. İkrama vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.

Dağıtıma katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Regaip Kandili, birlik, beraberlik ve hayır işlerimizin artırılması gereken bir zaman dilimidir. Bugün de Giresun'da bu özel günde vatandaşlarımıza helva dağıtarak onlarla bu anlamlı anı paylaşmak istedik" diye konuştu.