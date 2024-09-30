Giresun Belediyesi\'nden Su Baskınlarına Önlem

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi tarafından Güre Ortaokulu ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi bölgesinde yer alan toprak ve ağaç yığıntıları temizleniyor.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güre Ortaokulu ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi bölgesindeki menfezin içerisinde ve çevresinde yer alan toprak ve ağaç yığıntıları temizliyor. Yapılan çalışmayla birlikte faal hale gelecek olan menfez ile aşırı yağışta yaşanabilecek su baskınlarının da önüne geçilecek. Yetkililer, faaliyetlerine devam edeceklerini belirterek, "Şehrimiz bol yağış alan bir bölge. Dolayısıyla da yağışlarla birlikte istenmeyen su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde yağmur suyu kanalı çalışması da yürütüyoruz" dedi.