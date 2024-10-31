Giresun Belediyesi'nden Yeni Temizlik İhbar Hattı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehirdeki temizlik hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve vatandaşların temizlikle ilgili ihbarlarını kolayca iletebilmelerini sağlamak için ihbar hattı kurdu.

Giresun Belediyesi, temizlik ihbarı için yeni bir Whatsapp hattı kurdu. Vatandaşlar, 0 501 173 28 28 numaralı kurumsal çek gönder ihbar hattını arayarak alınmasını istediği atığın fotoğrafını ve yerini bildirecek, Giresun Belediye ekipleri ise ihbarlara en kısa sürede müdahale edecek. Uygulamayla birlikte, vatandaşların temizlik hizmetlerine daha fazla katkı sağlaması ve şehirdeki hijyen standartlarının artırılması hedefleniyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, tüm vatandaşları hizmetten yararlanmaya ve temiz bir çevre için sorumluluk almaya davet ederek, "Amacımız, halkımızın yaşam alanlarını daha temiz hale getirmek ve onların geri bildirimlerini anında alarak hızlı bir şekilde çözüm üretmektir. Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, temizlikle ilgili sorunlarını fotoğraf ve mesaj iletmek suretiyle bildirebilecekler. Daha temiz bir Giresun için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.