Giresun Belediyesi'ne Japonya'dan Arama Kurtarma Aracı Hibesi - Son Dakika
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Giresun Belediyesi'ne Japonya'dan Arama Kurtarma Aracı Hibesi

Japonya Büyükelçiliği, Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Giresun Belediyesi'ne tam donanımlı bir arama kurtarma aracı hibe etti. Başkan Fuat Köse, bu desteğin çok anlamlı olduğunu belirtti ve aracın çeşitli acil durumlarda hayat kurtaracağını vurguladı.

26.03.2025 13:18  Güncelleme: 14:43
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(GİRESUN) - Japonya Büyükelçiliği tarafından Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Giresun Belediyesi'ne, tam donanımlı bir arama kurtarma aracı hibe edildi.

Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan projeyle gerçekleştirilen başvuru üzerine, Japonya Ankara Başkonsolosluğu tarafından belediyeye tam donanımlı arama kurtarma aracı hibe edildi. Araç, İtfaiye Müdürlüğü'nün trafik kazaları, doğal afetler ve benzeri durumlardaki çalışmalarında kullanılacak.

Başkan Fuat Köse, söz konusu desteğin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Çok kıymetli Japonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Koji Tahara ile yaptığımız protokolle arama kurtarma aracını bedelsiz olarak şehrimize ve belediyemize kazandırdık. Giresun'un dağlık arazileri ve yaz aylarında yoğunluğun yaşanmasıyla istenmeyen kazalar yaşanabiliyor. Hibe aldığımız arama kurtarma aracımızın içerisinde bulunan hidrolik kesici ayırıcı takımı meydana gelebilecek trafik kazalarında, arama kurtarma olaylarında ve ülkemizde yaşanacak olası bir deprem esnasında hayatlar kurtaracaktır. Bu destekten dolayı Japonya devletine ve bu hibe için aracı olan Japonya Büyükelçiliği'ne şahsım, çalışma arkadaşlarım ve şehrim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'ne Japonya'dan Arama Kurtarma Aracı Hibesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi'ne Japonya'dan Arama Kurtarma Aracı Hibesi - Son Dakika
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