Giresun'da sıfır atık bilinci okullarda yeşeriyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü eğitim, farkındalık ve atık toplama çalışmalarıyla sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenirken, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çevre farkındalığı çalışmaları dahilinde Abacıbükü İlkokulu öğrencileri tarafından toplanan atık piller müdürlük personelleri tarafından teslim alındı.

Çevrenin korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, evlerinde biriktirdikleri atık pilleri okul aracılığıyla geri kazanım sistemine kazandırdı. Toplanan atık piller, Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından, çevre mevzuatına uygun şekilde geri kazanım ve bertaraf süreçlerine dahil edilmek üzere teslim alındı.

Müdürlük yetkilileri, doğaya kontrolsüz şekilde bırakılan atık pillerin içerdiği ağır metaller nedeniyle toprak ve su kaynakları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, özellikle çocuk yaşlarda kazanılan çevre bilincinin sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Giresun Belediyesi'nin, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını eğitim kurumlarıyla iş birliği içerisinde sürdürerek, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi.