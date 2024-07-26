Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden 6 aylık faaliyet raporu - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden 6 aylık faaliyet raporu

Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde yoğun mesai yaptı. Rapor kapsamında yapılan faaliyetler ve sağlık hizmetleri detaylı bir şekilde açıklandı.

26.07.2024 14:57  Güncelleme: 15:27
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde yoğun mesai yaptı.

Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından son 6 aylık faaliyet raporu açıklandı.

Raporda, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

"3 bin 233 vatandaş doktorlar tarafından muayene edildi. Gerekli durumlarda kısa süreli tedaviler uygulandı. 240 vatandaşa ücretsiz pansuman ve enjeksiyon hizmeti verildi. Reçetelendirilmiş enjeksiyon uygulamaları, sünnet şöleni sonrası pansuman işlemleri, bazı yaralanmalar sonucu takip edilmesi-yenilenmesi gereken pansuman uygulamaları yapıldı. 123 vatandaşa, müdürlük bünyesinde ihtiyaç fazlası olarak toplanan ve uygunluğu kontrol edilen, ücretsiz ilaç dağıtımı yapıldı. 273 vatandaşa psikolog hizmeti verilirken, randevu sistemi ile danışanlara düzenli olarak hizmet sunuldu. İş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından; Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Malzeme Deposu, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiye Alanı, Fen İşleri Müdürlüğü Saha Çalışmaları, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Saha Çalışmaları, Kültür İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü'ne yönelik iş sağlığı ve güvenliği alanında denetimler gerçekleştirildi. Aylık 8 adet olmak üzere, 48 adet saha denetimi yapıldı. Bunlara ek olarak, dönemsel ve özelleşmiş bölge eğitimleri de verildi. Bu eğitimler; Plajlar Bölgesi ve Kale Sosyal Tesisler Eğitimi, Kurban Bayramı Et Kombinası Eğitimi gibi yerlerde uygulandı. Güvenli ve gönül rahatlığıyla içebilir su hizmeti sunma ilkesi kapsamında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışarak içilebilir su temini sağlanıyor. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü birimlerinin eş zamanlı çalışmaları ile şehrin içme suyu kalite kontrol hizmetleri titizlikle takip ediliyor. Bu kapsamda; Giresun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan Bakiye Klor Ölçüm denetimlerinde, yüzde 100 başarı sağlanarak, bin 152 denetimde 1152'si uygun geldi. Kontrol İzlemesinde ise yüzde 100 başarı sağlanarak, 36 kontrol numunesinin 36'sı da uygun geldi. Denetim İzlemesinde de yine yüzde 100 başarı sağlanarak, 4 denetim izlemesinin 4'ü de uygun görüldü."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden 6 aylık faaliyet raporu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden 6 aylık faaliyet raporu - Son Dakika
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