Giresun Belediyesi Şehir Genelinde İlaçlama Çalışmalarını Artırdı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Şehir Genelinde İlaçlama Çalışmalarını Artırdı

Giresun Belediyesi Şehir Genelinde İlaçlama Çalışmalarını Artırdı

Giresun Belediyesi, vatandaşların şikayetçi olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını artırarak haşerelere karşı mücadele veriyor. Faaliyetler yaz boyunca devam edecek.

25.08.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını artırdı. Belediye yetkilileri faaliyetlerin yaz boyunca devam edeceğini bildirdi.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, özellikle vatandaşların şikayetçi olduğu dere yatakları, su birikintileri, kanalizasyon çıkışları ve haşere üreme alanları olarak bilinen bölgelerinde faaliyetlerini artırdı. Belediye yetkilileri, vatandaşların sağlığını tehdit eden haşerelere karşı etkili bir mücadele verdiklerini ve bu çalışmaların yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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