Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Amasyalı Sanatseverlerle Buluştu

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2. Amasya Tiyatro Günleri'nde iki farklı oyunla sanatseverlerle buluştu.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, 2. Amasya Tiyatro Günleri kapsamında hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik iki oyunu sahneye taşıdı. Program çerçevesinde dün Aziz Nesin'in kaleme aldığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı yetişkin oyunu izleyiciyle buluşurken; "Mikropla Savaş" adlı oyun da yine aynı gün minik tiyatroseverler için sahnelendi.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu yetkilileri, farklı şehirlerde düzenlenen tiyatro etkinliklerine katılmaya ve sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.