Giresun Belediyesi Yağmur Suyu Altyapısını Güçlendiriyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehrin altyapısını güçlendirmek ve yağmur suyu drenaj sistemini iyileştirmek için yeni projeler geliştiriyor.

Şehir genelinde yağmur suyu hatlarının güçlendirilmesi ve genişletilmesi için çalışan Giresun Belediyesi ekipleri tarafından otobüs terminali ile SGK binası arasına yeni yağmur suyu hattı döşeniyor. Projenin tamamlanmasıyla, yağışlı dönemlerde yaşanan sorunların ortadan kalkması bekleniyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, projenin amacının su baskınlarına karşı şehrin direncini artırmak olduğunu dile getirerek, altyapının modernizasyonuyla, şehirde yaşayanların güvenliğinin ve konforunun sağlanacağını bildirdi.