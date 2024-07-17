Giresun Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali\'nde Kayıt Dışı Satışları Engelliyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi ekipleri, Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde kayıt dışı satışları engellemek için sıkı bir çalışma başlattı.

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde kayıt dışı satışları engellemek için denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerle birlikte, kayıt dışı satış yapılmasının tespiti halinde, hal mevzuatı kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Yapılan kontroller ile satışa sunulan ürünlerin bildirimleri, ürün künyeleri ve faturaları titizlikle incelenerek, kayıp ve kaçak satışların önüne geçiliyor. Ayrıca, Hal Müdürlüğü tarafından sorumluluk sahasında birçok denetim, bilgilendirme ve kontrol yapılarak satıcıların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.