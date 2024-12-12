Giresun'da Yeni İtfaiye Müfrezesi Kuruluyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehir genelinde güvenliği artırmak ve afetlere daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla Teyyaredüzü Mahallesi'nde yeni bir itfaiye müfrezesi kuruyor.

Giresun Belediyesi, Teyyaredüzü Mahallesi'nde yeni bir itfaiye müfrezesi kuruyor. Şehrin batı bölgesindeki hastane, üniversite, öğrenci yurtları, okullar, çok katlı binalar ve Karadeniz Sahil Yolu gibi kritik noktalara erken müdahaleyi hedefleyen bu adım, önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Yeni itfaiye müfrezesi, Teyyaredüzü Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Caddesi girişinde, park ile yeni yapılan paket terfi arasında yer alacak. Müfreze bünyesinde, 7/24 görev yapacak itfaiye ekibi yer alacak. Ayrıca araç park yerleri, malzeme depoları ve yatakhane bölümü de bulunacak.