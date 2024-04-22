Giresun Bulancak'ta kuyumcu soygunu zanlılarının kimliği ATM kamerasıyla belirlendi - Son Dakika
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Giresun Bulancak'ta kuyumcu soygunu zanlılarının kimliği ATM kamerasıyla belirlendi

Giresun Bulancak\'ta kuyumcu soygunu zanlılarının kimliği ATM kamerasıyla belirlendi

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcuyu soyan zanlıların kimliği, olay yerinde bulunan bir banka şubesinin ATM kamerası sayesinde tespit edildi. Polis, soygun öncesi ATM'den işlem yapan iki zanlının kimliklerini belirledi. Zanlılar, iş yerini kolay kaçış sağlayabilecekleri bir yer olduğu için seçtiklerini ifade etti. Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, soygunun ardından zanlıları engellemeye çalışan bir vatandaşı tebrik etti ve teşekkür belgesi verdi. Soygunla ilgili olarak S.T, S.C. ve E.B. isimli zanlılar tutuklandı.

22.04.2024 15:28
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Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcuyu soyan zanlıların kimliği, banka şubesinin ATM kamerasına yansıyan görüntüleri sayesinde belirlendi.

Bulancak Mahallesi Şemsettin Caddesi'ndeki bir kuyumcuda 18 Nisan'da, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişinin gerçekleştirdiği soygun sonrası çalışma başlatan polis, olay yerinde bir banka şubesinin ATM'sine ait işlem makbuzu buldu.

Söz konusu ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygun öncesi ATM'den işlem yapan iki zanlının S.T ile S.C. olduğunu tespit etti.

Zanlıların ilk ifadelerinde, iş yerini kaçması kolay bir yerde olduğu için seçtiklerini, kuyumcu ile bulunduğu sokakta bir hafta izleme yaptıklarını anlattıkları öğrenildi.

Öte yandan Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, şüphelilerin gasbettiği ticari taksinin lastiğini bıçakla keserek, soygunun ardından kaçmalarını engellemeye çalışan Taner Karabaş'ı makamında kabul etti.

Koç, gösterdiği fedakarlık için tebrik ettiği Karabaş'a teşekkür belgesi verdi.

Olay

Giresun'un Bulancak ilçesindeki bir kuyumcuda 18 Nisan'da, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirmiş, polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu olayla ilgili S.T, S.C. ve E.B. yakalanmıştı.

Zanlıların, soygun öncesi gasbettikleri taksi sürücüsü Rıfat Yavuz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmiş, S.T, S.C. ve E.B. 19 Nisan'da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Bulancak'ta kuyumcu soygunu zanlılarının kimliği ATM kamerasıyla belirlendi - Son Dakika

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