Giresun Bulancak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun Bulancak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Giresun Bulancak\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 992 kök kenevir bitkisi ve çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

02.05.2024 10:23
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Giresun'un Bulancak ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamındaki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçenin Kalegüney köyünde, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığınca ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda D.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin evi ve çevresinde yapılan aramalarda 992 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K,çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçenin Bulancak Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ve T.O.O. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, T.O.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Bulancak, Kenevir, Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Bulancak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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