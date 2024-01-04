 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği fotoğraf oylamasına katılarak, çevre ve yaşam, haber ve spor kategorilerinde en beğendiği fotoğraflara oy verdi. Akkiraz, AA'nın Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olduğunu belirtti ve geçen yıl yaşanan önemli olaylara değinerek, umut dolu bir gelecek temennisinde bulundu.

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı
04.01.2024 - 12:41,
Abone Ol

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı.

Akkiraz makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Çevre ve yaşam kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk Kıblede Namaz" fotoğrafını seçen Akkiraz, haber kategorisinde Elçin Ertürk'ün "Yıkım" ve spor kategorisinde Filip Stevanovic'in çektiği "Koparırken" adlı karesine oy verdi.

Akkiraz, 103 yaşındaki AA'nın Türkiye'nin köklü, kadim kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye ve başta Gazze olmak üzere dünyada birbirinden önemli olayların yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yüzyılına iştirak etmenin kıvancını yaşadık. 6 Şubat'ta, asrın felaketi olarak addedilen depremler yaşadık. Ekim ayından bu yana da Gazze'de süren soykırıma şahitlik etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tarihten aldığımız güç ve azimle hem kendi yaralarımızı hem de başta Gazze'de olmak üzere dünyada kanayan diğer yaraların sarılmasını umut ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zeynel Abidin, Cumhuriyet, Giresun, Gazze, Çevre, Yaşam, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:56
Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı

Son Dakika
11:56 Eşi dahil 3 kişiyi öldüren caninin ağırlaştırılmış müebbeti istendi! Cesetleri WhatsApp'tan paylaşmış
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:51:03. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement