Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, 2023\'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf oylamasına katıldı.

Akkiraz makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Çevre ve yaşam kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk Kıblede Namaz" fotoğrafını seçen Akkiraz, haber kategorisinde Elçin Ertürk'ün "Yıkım" ve spor kategorisinde Filip Stevanovic'in çektiği "Koparırken" adlı karesine oy verdi.

Akkiraz, 103 yaşındaki AA'nın Türkiye'nin köklü, kadim kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye ve başta Gazze olmak üzere dünyada birbirinden önemli olayların yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yüzyılına iştirak etmenin kıvancını yaşadık. 6 Şubat'ta, asrın felaketi olarak addedilen depremler yaşadık. Ekim ayından bu yana da Gazze'de süren soykırıma şahitlik etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tarihten aldığımız güç ve azimle hem kendi yaralarımızı hem de başta Gazze'de olmak üzere dünyada kanayan diğer yaraların sarılmasını umut ediyorum."