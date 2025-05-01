Giresun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

(GİRESUN) - Giresun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Kutlamalara katılan Belediye Başkanı Fuat Köse, "Hemşehrilerimizle omuz omuza yürüdük, hak, hukuk ve adalet için bir kez daha birlikte olduğumuzu haykırdık. Her zaman emeğin yanında, her zaman biriz, birlikteyiz" dedi.

Giresun'da 1 Mayıs dolayısıyla sendikalar ve siyasi partiler, emekçilerin haklarını savunmak ve dayanışma mesajları vermek için bir araya geldi. Debboy mevkiinden müzik eşliğinde başlayan yürüyüş; slogan, alkış ve marşlarla devam etti. Kalabalık, yoğun güvenlik kontrolünden geçerek Osman Ağa Meydanı'na ulaştı ve buradaki mitinge katıldı.

Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda, işçi hakları, çalışma koşulları ve gelir adaleti gibi konular ele alındı. Konuşmaların ardından kalabalık oyunlar oynayıp halay çekildi. Köse de kutlamaya katılanlarla birlikte halay çekip, Giresun karşılaması oynadı.

Köse, emeği ve alın terinin önemine dikkati çekerek, "Emek, alın teri, mücadele... Bugün emeğin, dayanışmanın ve birlik olmanın günü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hemşehrilerimizle omuz omuza yürüdük, hak, hukuk ve adalet için bir kez daha birlikte olduğumuzu haykırdık. Her zaman emeğin yanında, her zaman biriz, birlikteyiz" ifadelerini kullandı.