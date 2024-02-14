Giresun'da 158 Dekar Fındık Bahçesi Yenilendi - Son Dakika
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Giresun'da 158 Dekar Fındık Bahçesi Yenilendi

Giresun\'da 158 Dekar Fındık Bahçesi Yenilendi

Giresun'da, 2021'de başlatılan Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında 158 dekar alanda yenileme çalışmaları yapıldı. Proje ile verimden düşmüş fındık bahçeleri sökülerek yeniden tarıma kazandırılıyor. Şu ana kadar 36 çiftçiye ait 158 dekar alanda yenileme çalışmaları tamamlandı ve halen 10 çiftçiye ait 50 dekar alanda proje uygulama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, proje kapsamında 30 bin fındık fidanı da çiftçilere dağıtıldı.

14.02.2024 10:38
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Giresun'da 158 dekar alanda fındık bahçelerinin yenilendiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2021'de başlatılan Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesinin devam ettiği belirtildi.

Projeyle verimden düşmüş fındık bahçelerinin sökülerek yeniden tarıma kazandırılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda Giresun'da 3 yılda 36 çiftçimize ait 158 dekar alanda yenileme çalışması yapılmış olup, halen 10 çiftçimize ait 50 dekar alan proje uygulama çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, proje kapsamında Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 30 bin fındık fidanının da çiftçilere dağıtımının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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