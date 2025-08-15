Giresun'da 17 Bin Öğrenci Yaz Kur'an Kurslarında

Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay, yaz Kur'an kurslarında 17 bin 513 öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi.

Kılıçbay, yaptığı yazılı açıklamada, kursların öğrencilere Kur'an-ı Kerim eğitimiyle birlikte manevi gelişim açısından da önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetleri öğrendiğine işaret eden Kılıçbay, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz sevgi, saygı, kardeşlik, muhabbet, şefkat ve merhamet gibi erdemleri daha iyi kavradılar. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri daha fazla kuşandılar. İyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, helal ile haramı, günahla sevabı birbirinden daha iyi ayırt edecek düzeye eriştiler. Neşeli ve eğlenceli bir atmosferde doğru yöntemlerle, ehil ve liyakatli hocalarımız marifetiyle sahih dini bilgiyi elde ettiler."

Kılıçbay, il genelinde 1054 kursta 17 bin 513 öğrenciye ulaştıklarını aktardı.