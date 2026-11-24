Giresun'un Eynesil, Yağlıdere ve Güce ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Eynesil'de Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Çınar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, emekli öğretmenlere hizmet beratı takdim edildi.

Programa, Kaymakam Recep Hasar, Belediye Başkan Vekili Nurol Mican, Ören Belediye Başkanı Soner Erkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Çınar katıldı.

Yağlıdere

Yağlıdere'de kaymakamlık bahçesindeki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kahir Al tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene ilçedeki bir salonda devam edildi.

Al, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin bir hayat mesleği olduğunu belirterek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Emekli olan iki öğretmene hizmet beratı takdim edilen programa Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkan Vekili Gökhan Türkmen de katıldı.

Güce

Güce meydanındaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Belediye Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise öğrenciler günün önemini belirten şiirler okudu.

Program gösterilerin ardından sona erdi.