Giresun'da 33 Ev Heyelan Riski Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da 33 Ev Heyelan Riski Nedeniyle Tahliye Edildi

02.06.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

====================================

2) GİRESUN'DA HEYELAN RİSKİ ALTINDAKİ 33 EV TAHLİYE EDİLDİ

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde mayıs ayının son günlerinde etkili olan yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle risk altında olduğu tespit edilen 33 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Giresun'da 18-29 Mayıs tarihleri arasında etkili olan sağanakların ardından meydana gelen heyelanlar bölgede tedirginliğe yol açtı. Giresun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ile bazı ilçe, köy ve mahallelerde aşırı yağışlara bağlı heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı belirtildi. Açıklamada, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar ve yol kapanmalarının meydana geldiği, çok sayıda evin de risk altında kaldığı ifade edildi. AFAD ekiplerinin saha incelemeleri sonucunda Bulancak ilçesinde ciddi risk bulgularına rastladığı kaydedildi. Bulancak ilçesi Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma tipi heyelan nedeniyle 16 evin, Kovanlık beldesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 evin, Soğuksu Mahallesi'nde ise 6 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı belirtildi. Yetkililer, heyelan riskine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla toplamda 33 evin tahliye edildiğini açıkladı. Mahalleliler, ekiplerin koordinasyonuyla güvenli alanlara yönlendirilirken, tahliye edilen kişilerin çoğunun yakınlarının yanına yerleştirildiği öğrenildi.

LİDAR DESTEKLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, bölgedeki risk durumunun ayrıntılı değerlendirilebilmesi amacıyla Kovanlık beldesi ve çevresinde LİDAR destekli dron ölçüm ve etüt çalışmaları sürerken; Giresun AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlem ve teknik incelemelerini sürdürdüğü, gelişmelere göre gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Bulancak, Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da 33 Ev Heyelan Riski Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:47:32. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da 33 Ev Heyelan Riski Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.