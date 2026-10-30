Giresun'da 37 lise öğrencisi Kuzalan Tabiat Parkı'nı yürüyüşle keşfetti - Son Dakika
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Giresun'da 37 lise öğrencisi Kuzalan Tabiat Parkı'nı yürüyüşle keşfetti

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Giresun\'da 37 lise öğrencisi Kuzalan Tabiat Parkı\'nı yürüyüşle keşfetti
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Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne göre Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kuzalan Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü yaptı. 37 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı etkinlikte öğrenciler, orman içi güzergahlarda doğayla vakit geçirip fotoğraf çekti.

Giresun'da lise öğrencileri için Kuzalan Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri yürüyüş etkinliğiyle tabiat parkını keşfetti.

37 öğrenci ve 2 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler orman içi yürüyüş güzergahlarında doğayla iç içe vakit geçirdi.

Öğrenciler, etkinlik boyunca bölgenin zengin bitki örtüsünü, doğal güzelliklerini ve biyolojik çeşitliliğini yakından gözlemleyip fotoğraf çekti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun'da 37 lise öğrencisi Kuzalan Tabiat Parkı'nı yürüyüşle keşfetti - Son Dakika
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