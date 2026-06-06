Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali'ne Yoğun İlgi

06.06.2026 16:42  Güncelleme: 16:53
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Giresun'da düzenlenen 4. Yeşil Lezzetler Gastronomi Festivali, yöresel ürünler, yemek yarışmaları ve söyleşilerle yoğun katılımla başladı. Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalin yerel ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

(GİRESUN)- Giresun'un yöresel mutfak kültürünü ve doğal ürünlerini tanıtmayı amaçlayan 4. Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali, yoğun katılımla başladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali, yöresel lezzetleri, gastronomi etkinlikleri ve söyleşileriyle ziyaretçileri bir araya getirdi. Giresun Turizm Tanıtma Platformu tarafından düzenlenen festival, Debboy ile Atatürk Meydanı arasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalde; Giresun Fındığı, pancar çorbası, pancar dolması, mısır ekmeği, merolcan, turşu kavurması, taflan kavurması, kiraz kavurması, galdirik kızartması, çalı çileği, ısırgan, kabak gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra, doğal ürünlerden yapılan reçel ve pekmez türleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik programında ünlü şeflerin jüri üyeliğinde ödüllü pancar temalı yemek yarışması düzenlenirken, gastronomi gösterileri ve yemek sunumları da gerçekleştirildi. Festival süresince Haldun Domaç moderatörlüğünde alanında uzman isimlerin katılımıyla söyleşiler yapıldı.

"BU TOPRAKLARIN HER LEZZETİ ÇOK FARKLIDIR"

Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalin aynı zamanda doğayla iç içe yaşayan bir şehrin, mutfak mirasını tanıtma fırsatı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Giresun'un sadece doğası değil, mutfağı da yeşildir. Bu toprakların sunduğu doğal ürünlerle hazırlanan yemeklerimiz hem sağlıklı hem de kültürel bir mirastır. Isırgan otundan galdirik kavurmasına, taflan kavurmasından pancar çorbasına, mısır ekmeğinden pancar diblesine, mendek çorbasından diken ucu kavurmasına, çalı çileğine kadar bu toprakların sunduğu her lezzet çok farklıdır. Giresun'un kadim mutfağını geleceğe taşıyan kadınlarımızı, genç girişimcilerimizi ve yöresel ürünlerimizi tanıtarak, yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Bizler Giresun Belediyesi olarak, şehrimizin kültürel ve gastronomik zenginliklerini her platformda tanıtmak için çalışıyoruz. Bizler Giresun Belediyesi olarak, şehrimizin kültürel ve gastronomi zenginliklerini her platformda tanıtmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Giresun'un yeşili sadece doğasında değil, sofrasında da saklıdır. Bu yeşil mirası korumak, yaşatmak ve dünyaya tanıtmak hepimizin ortak görevidir. Bu festival için bir araya gelerek güzel bir birliktelik sağlayan Giresun Turizm Platformu paydaşları kurum ve kuruluşlara, sektör emekçilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Festival, 7 Haziran Pazar günü Eynesil Ören Beldesi'nde düzenlenecek "Çay Hasat Şenliği" ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'un Yeşil Lezzetleri Gastronomi Festivali'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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