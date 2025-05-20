Giresun'da 48. Uluslararası Aksu Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Giresun'da 48. Uluslararası Aksu Festivali Coşkuyla Kutlandı

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen 48'inci Uluslararası Aksu Festivali yürüyüşü büyük katılımla gerçekleşti. Festivalde geleneksel etkinlikler ve konserler ile dolu bir program sergilendi. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, festivalin önemini vurguladı.

20.05.2025 09:48  Güncelleme: 10:52
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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından 18-23 Mayıs günleri arasında organize edilen 48'inci Uluslararası Aksu Festivalinin yürüyüşü yoğun katılımla yapıldı.

Çotanak İlkokulu önünden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe her yaştan katılım sağlanırken, yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yürüyüşte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kortej zaman zaman zorlukla ilerledi. Belediye Bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde coşkuyla yürüyen on binlerce vatandaş Atatürk Meydanı'nda toplandı.Daha sonra ise Fuat Köse'nin de katılımıyla Atatürk Meydanı'nda geleneksel festival ateşi yakıldı.

Başkan Köse, hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ni kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Köse, festivalin hem şehre hem de şehrin tanıtımına katkı sunacağını vurgulayarak, festivalin eski geleneklerin yaşatılması açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

3 bin yıllık bir geleneğin festivalde canlandırıldığına dikkati çeken Başkan Köse, "Giresun'umuzun özü festivalimizi kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Festivalimiz boyunca eğlence dolu etkinliklerimiz bulunuyor. Hepsi birbirinden coşkulu konserlerimiz programlarda yer alıyor. Festivalimize katılarak bizleri onurlandıran yerli ve yabancı ekiplerimize hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Yine festivalimize renk katacak olan yerel halk oyunları ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı 20 Mayıs Salı günü saat 11.00'de başlayacak olan kutlamalarımız için festival sahasına bekliyorum" diye konuştu.

Ayrıca, Türk pop müziğinin genç isimlerinden Emre Fel, Giresun'da sahne aldığı konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında gerçekleşen konser yoğun katılım ve coşkulu anlara sahne oldu.

Konser alanını dolduran binlerce müziksever, Emre Fel'in sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir heyecana kapıldı. Sanatçının eserleri dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Giresun Belediye Başkanı Köse, konser alanında yaptığı konuşmada, "Giresun'umuzun üç bin yıllık geleneği olan festivalimizde Emre Fel gibi önemli bir ismi şehrimizde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Kendisine aramıza katıldığı ve bu güzel geceye renk kattığı için teşekkür ediyorum. Biz göreve gelmeden önce vaat ettiğimiz milli bayramlarımızı ve kültürel etkinliklerimizi coşkuyla kutlayacağız sözümüzü tutuyoruz. Gençlerimizi sizleri eğlendirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle, iyi eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de söz alarak, hem 19 Mayıs'ı hem de Aksu Festivali'ni kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, dolu dolu festival programı için Köse'ye teşekkür etti.

Hayranlarına teşekkür eden Emre Fel ise "Bu enerjiyi sizlerden almak benim için büyük mutluluk. Hepinize kalpten teşekkür ediyorum. İlk fırsatta yeniden Giresun'a gelerek yine sizlerle birlikte olmak istiyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun'da 48. Uluslararası Aksu Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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