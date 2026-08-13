Giresun'da Aile Taşkında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Aile Taşkında Hayatını Kaybetti

Giresun\'da Aile Taşkında Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde taşkın sularına kapılan anne ve iki kızı hayatını kaybetti.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN)Giresun'un Görele ilçesinde dere kenarında piknik yaptıkları sırada taşkın sularına kapılan Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetti. Dün cansız bedenlerine ulaşılan iki kız kardeşin ardından anne Zekiye Kırca da bu sabah ölü bulundu. Baba Mehmet Kırca, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünde taşan Zıva Deresi'nin sularına kapılan Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu Kırca (26) ve Burçin Kırca (31) hayatını kaybetti. Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Ailece dere kenarında piknik yaptıkları sırada, yüksek kesimlerdeki şiddetli yağış nedeniyle Zıva Deresi'nin su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca taşkın sularına kapıldı. Baba Mehmet Kırca ise kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), DSİ ve sağlık ekipleri sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarına AKUT, ATAK ve İHH gönüllü ekipleri de destek verdi.

Yapılan aramalar sonucu, saat 16.52'de Burçin Kırca'nın cansız bedenine, sele kapıldığı noktadan yaklaşık 11 kilometre ileride ulaşıldı. Burcu Kırca'nın cansız bedeni ise saat 19.20'de, olay yerinden yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulundu.

Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında anne Zekiye Kırca'nın cansız bedenine de bu sabah saat 06.00 sıralarında, taşkın sularına kapıldığı noktadan yaklaşık 5 kilometre ileride ulaşıldı.

Kaynak: ANKA

Doğal Afet, Acil Durum, Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Aile Taşkında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:54:56. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Aile Taşkında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.