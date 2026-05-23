Giresun'da Aileyi Vuran Trafik Kazası

23.05.2026 16:26
Giresun'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Giresun Limanı mevkisinde Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız'ın (43) kullandığı 34 PMS 61 ile Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki 34 PNK 09 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Ali Yıldız ile beraberindeki eşi Melek (40) ve çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız'ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı otomobildeki ailenin diğer çocuğu Rana Meltem Yıldız (20) ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Diğer otomobildeki yaralılar Ferhat Yıldız (45), eşi Fatma (40) ile çocukları Sümeyye (9) ve Eymen Yıldız (16) ile tır sürücüsü Musa U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bayram tatili için memleketlerine gidiyorlardı

İstanbul'dan Kurban Bayramı tatili için memleketleri Trabzon'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen Yıldız ailesinin cenazeleri, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Ali ve Melek Yıldız ile çocukları Hamza, Hasan ve Sadem Yağmur Yıldız'ın cenazeleri, 25 Mayıs Pazartesi günü Trabzon'un Arsin ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Ali ve Melek Yıldız çiftinin kazada ağır yaralanan kızları Rana Meltem Yıldız ile akrabaları Ferhat, eşi Fatma, çocukları Sümeyye ve Eymen Yıldız'ın tedavileri Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kazada yaralanan Ferhat Yıldız ile vefat eden Ali Yıldız'ın amca çocukları olduğu, İstanbul'dan iki ailenin aynı zamanda yola çıktıkları öğrenildi.

Tedavisi tamamlanan tır sürücüsü Musa U. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

