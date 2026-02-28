Giresun'da AK Parti ve Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması - Son Dakika
Giresun'da AK Parti ve Memur-Sen'den 28 Şubat açıklaması

28.02.2026 14:50
AK Parti Giresun İl Başkanlığı ile Memur-Sen Giresun Şube Başkanlığınca, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Giresun İl Başkanlığı ile Memur-Sen Giresun Şube Başkanlığınca, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve parti üyeleri, Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

İl Kadın Kolları Başkanı Fatmanur Çakır Öztürk, 28 Şubat sürecinin siyasetin yanı sıra topluma yönelik de indirilmiş ağır bir darbe olduğunu belirtti.

Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış darbenin, ülke insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusu olduğunu vurgulayan Çakır, AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını kaydetti.

Çakır, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye hizmet etme kararlılığını ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma iradesini yılmadan sürdüreceklerini ifade etti.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, Memur-Sen Giresun Şube Başkanlığı öncülüğünde Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Giresun Şube Başkanı Engin Öztürk, milli iradeyi yok etmek amacıyla 29 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat darbesini unutturmayacaklarını söyledi.

Bütün darbeler gibi 28 Şubat darbesinin de toplum, siyaset, idare, inanç, ticaret, ekonomi, yargı ve eğitim olmak üzere hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçladığını aktaran Öztürk, milletin iradesi ve değerlerinin kamusal alandan çıkartılmaya çalışıldığını kaydetti.

Öztürk, sendika olarak her zaman sivil iradeden, özgürlüklerden ve adaletten yana olduklarının altını çizerek, ülkenin aynı acıları bir daha yaşamaması için azim ve kararlılıkla vesayete, darbeci güçlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, 28 Şubat, AK Parti, Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

