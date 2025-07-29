Giresun'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

GİRESUN'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Haşim Gençalioğlu'nun tabancayla vurduğu Mustafa ve Ayşe Kırömeroğlu çifti hayatını kaybetti. Çiftin yaralanan oğulları S.K. (27) ise sopayla Haşim Gençalioğlu'nu öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kümbet Yaylası Şıh Obası mevkisinde meydana geldi. Yaylada komşu olan aileler arasında arazi anlaşması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada yanındaki tabancasını çıkaran Haşim Gençalioğlu, komşusu Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu ile oğlu S.K.'ye ateş etti. Kırömeroğlu çifti kanlar içinde yere yığılırken, vücuduna 2 kurşun isabet eden S.K. ise Gençalioğlu'na elindeki sopayla karşılık verdi. Sopa darbeleri alan Gençalioğlu da kanlar içinde yerde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Mustafa ve eşi Ayşe Kırömeroğlu ile Haşim Gençalioğlu'nun yaşamlarını kaybettiği tespit edildi.

Yaralı S.K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin arından Dereli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan S.K.'nin, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.