Giresun\'da Asansör Kazası: Baba Yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir binada asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki binada yaşayan M.K. (36) ile kızı Z.K. (9) asansöre bindi.
Asansörün zemine düşmesi sonucu baba M.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
