Giresun'da Atatürk'ü Anma Oyunu Kapalı Gişe Oynandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Atatürk'ü Anma Oyunu Kapalı Gişe Oynandı

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 10 Kasım'a özel olarak hazırladığı 'O'nu Özlüyoruz' adlı oyunla Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için kapalı gişe performansı sergiledi. İzleyiciler, oyunla birlikte tarihi bir yolculuğa çıktı. Belediye Başkanı Fuat Köse, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

11.11.2024 11:18  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 10 Kasım'a özel olarak hazırladığı "O'nu Özlüyoruz" adlı oyun kapalı gişe oynadı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ncı yılında anmak için hazırladığı "O'nu Özlüyoruz" adlı oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Oyun Atatürk'ün yaşamını, mücadelesini ve Cumhuriyet'e olan katkılarını izleyicilere aktardı. Tiyatroseverler, sahnelenen eserin duygu yüklü atmosferinde tarihi bir yolculuğa çıktı.

Oyunu izleyen ve oldukça beğenen Belediye Başkanı Fuat Köse, gösterime olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültürel etkinliklerin ve sanatsal faaliyetlerin önemine dikkati çekti. Köse, "Atatürk'ü ve Cumhuriyet'imizi her zaman anmak, gençlerimize bu değerleri aktarmak bizim için büyük bir onurdur. Bu gösterinin kapalı gişe oynaması, halkımızın bu değerleri ne kadar sahiplenmiş olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Salonu dolduran tiyatroseverler ise gösterinin ardından oyunculara ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Giresun Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Fuat Köse, 10 Kasım, Giresun, Güncel, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Atatürk'ü Anma Oyunu Kapalı Gişe Oynandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:30:07. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Atatürk'ü Anma Oyunu Kapalı Gişe Oynandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.