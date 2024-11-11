Giresun'da Atatürk'ü Anma Oyunu Kapalı Gişe Oynandı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 10 Kasım'a özel olarak hazırladığı "O'nu Özlüyoruz" adlı oyun kapalı gişe oynadı.

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86'ncı yılında anmak için hazırladığı "O'nu Özlüyoruz" adlı oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Oyun Atatürk'ün yaşamını, mücadelesini ve Cumhuriyet'e olan katkılarını izleyicilere aktardı. Tiyatroseverler, sahnelenen eserin duygu yüklü atmosferinde tarihi bir yolculuğa çıktı.

Oyunu izleyen ve oldukça beğenen Belediye Başkanı Fuat Köse, gösterime olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültürel etkinliklerin ve sanatsal faaliyetlerin önemine dikkati çekti. Köse, "Atatürk'ü ve Cumhuriyet'imizi her zaman anmak, gençlerimize bu değerleri aktarmak bizim için büyük bir onurdur. Bu gösterinin kapalı gişe oynaması, halkımızın bu değerleri ne kadar sahiplenmiş olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Salonu dolduran tiyatroseverler ise gösterinin ardından oyunculara ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.