Giresun\'da Bacaya Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Giresun'da bacaya sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Erikliman Mahallesi'ndeki bir apartmanın bacasına sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Adrese giden Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, termal kamerayla kedinin bulunduğu yeri tespit etti.

Bulunduğu yerden kurtarılan kedinin yapılan tetkiklerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, itfaiye personeline teşekkür ederek, "Günün güzel haberi Giresun itfaiyemizden. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası Giresun itfaiyemiz can dostumuzu sıkıştığı yerden büyük özveriyle çıkarttı. Hassasiyetle ve son teknolojik imkanlarla sevimli kediyi kurtaran çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.