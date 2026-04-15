Giresun'da Belediye Otobüslerinde Kartlı Sistem Dönemi Başladı

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehir içi toplu taşıma hizmetleri kapsamında belediye otobüslerinde uygulanan "biletçi sistemi" kaldırılarak kartlı sisteme geçti.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Otobüs İşleri Şefliği koordinasyonunda yürütülen yeni uygulama kapsamında vatandaşlar, otobüslerde nakit ödeme yerine para yüklemeli ulaşım kartlarını kullanacak. Bu sayede hem daha hızlı hem de daha modern bir ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor. Yetkililer, kartlı sistem sayesinde araç içi yoğunluğun azalacağını, binişlerin daha düzenli hale geleceğini ve zaman kaybının önüne geçileceğini belirtti.

Ücretlendirmede öğrenci kart 15, tam kart ise 20 TL

Uygulama kapsamında üç farklı kart türü bulunuyor. Ücretsiz karttan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelli bireyler, turkuaz basın kartı sahipleri, şehit yakınları ve gaziler yararlanabilecek. Öğrenci kartı; ilk, orta, lise ve yükseköğrenim öğrencileri ile lisansüstü öğrencileri kapsıyor. Tam kart ise tüm vatandaşlara açık olacak. Ücretlendirmede öğrenci kart 15 TL, tam kart 20 TL olarak belirlenirken, kredi kartı ve banka kartı ile yapılan ödemelerde ücret 24 TL olacak. Başvurular; Giresun Belediyesi yeni hizmet binası girişi tahsilat servisine yapılacak.

Ücretsiz kart için gerekli belgeler

-65 yaş üstü kişiler için; T.C. kimlik kartı, 1 fotoğraf

-Engelli bireyler ile şehit yakınları ve gaziler için; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden alınmış kart, T.C. kimlik kartı, 1 fotoğraf

-Basın mensupları için; Turkuaz basın kartı ve 1 fotoğraf

-Öğrenci kartı için; T.C. kimlik kartı, öğrenci belgesi, 1 fotoğraf

Tam kart başvurularında ise yalnızca T.C. kimlik kartı istenecek. Fotoğrafların son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. 15 Mayıs 2026'ya kadar binişler hem nakit hem elektronik olarak kabul edilecek, bu tarihten sonra belediye otobüslerde sadece elektronik kart (Giresun Kart) kullanılacak. Kart dolumları ise; Giresun Belediyesi yeni hizmet binası girişi (tahsilat noktası), otogar girişi (tahsilat noktası) ve Aksu Mahallesi muhtarlığı (tahsilat noktası) adreslerinde yapılabilecek. Ücretsiz kart ve öğrenci kartlarına her yıl vizeleme işlemi uygulanacak. 0-6 yaş arası okul öncesi çocuklar otobüslerde ücretsiz seyahat edebilecek.