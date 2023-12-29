Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki yangında 2 ahşap ev zarar gördü.

Fatih Mahallesi Şıhlar mevkisinde, Fikri Cevher'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki Teoman Gargun'a ait eve de sıçradı.

Kimsenin bulunmadığı evlerdeki yangın, Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.