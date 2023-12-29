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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki yangında 2 ahşap ev zarar gördü - Son Dakika
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki yangında 2 ahşap ev zarar gördü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Fikri Cevher'e ait ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki Teoman Gargun'a ait eve de sıçradı. Evlerdeki yangın, Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun\'un Şebinkarahisar ilçesindeki yangında 2 ahşap ev zarar gördü
29.12.2023 - 13:13,
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesindeki yangında 2 ahşap ev zarar gördü.

Fatih Mahallesi Şıhlar mevkisinde, Fikri Cevher'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki Teoman Gargun'a ait eve de sıçradı.

Kimsenin bulunmadığı evlerdeki yangın, Şebinkarahisar Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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