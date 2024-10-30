Giresun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Giresun Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı. Bisiklet turu, Cumhuriyet koşusu ve yürüyüşle taçlanan kutlamalarda Belediye Başkanı Fuat Köse, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

30.10.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkuyla kutladı. Bu kapsamda, Potanik Parkta düzenlenen Bisiklet Turu ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Koşusu ve Yürüşü ile devam etti. Etkinliklere katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bugün burada, Cumhuriyetimizin kazanımlarını kutlarken, aynı zamanda bu değerleri koruma ve geliştirme sorumluluğumuzu da hatırlamalıyız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, Cumhuriyetimizin hedeflerine ulaşmak için çalışmalıyız" dedi.

İlk olarak Botanik Park ile Atatürk Meydanı arasını kapsayan bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe onlarca sporcu, Türk bayrakları ile süslenmiş bisikletleriyle katıldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de bisiklet turunda pedal çevirdi.

Daha sonra Atatürk Meydanı'ndan startı verilip Kale'de sona eren Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Sporcular, Atatürk'ün ilke, inkılaplarını ve Cumhuriyet ruhunu yaşatmak için koştu. Yarış boyunca katılımcılar, Atatürk temalı tişörtler giydi. Belediye Başkanı Fuat Köse de Cumhuriyet Koşusu'nun başlangıcında hazır bulunarak koşunun startını verdi.

Daha sonra gerçekleşen Debboy mevkiinden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşte ise çocuklar, gençler ve yetişkinler bayraklar ve flamalar eşliğinde yürüdü. Belediye bandosunun eşlik ettiği yürüyüşe katılan kalabalık, coşkulu marşlar eşliğinde ilerledi.

"Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalarak geleceğimizi inşa etmekte kararlıyız"

Etkinliklerin sona ermesinin ardından Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şöyle konuştu:

"Milli bayramlarını kutlayamayanlar dini bayramlarını kutlayamazlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 100 yıl önce bizlere armağan ettiği bu değerli miras, ulusumuzun kararlılığı ve azmiyle şekillenmiştir. Cumhuriyet, her bireyin eşit haklara sahip olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı bir yaşam biçimidir. Bugün burada, Cumhuriyetimizin kazanımlarını kutlarken, aynı zamanda bu değerleri koruma ve geliştirme sorumluluğumuzu da hatırlamalıyız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, cumhuriyetimizin hedeflerine ulaşmak için çalışmalıyız. Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalarak geleceğimizi inşa etmekte kararlıyız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."

Daha sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de konuşma yaparak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Bayramı, Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Fuat Köse, Politika, Giresun, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:53 Selin vurduğu İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 62’ye yükseldi Selin vurduğu İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
22:47 Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.