Giresun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkuyla kutladı. Bu kapsamda, Potanik Parkta düzenlenen Bisiklet Turu ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Koşusu ve Yürüşü ile devam etti. Etkinliklere katılan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bugün burada, Cumhuriyetimizin kazanımlarını kutlarken, aynı zamanda bu değerleri koruma ve geliştirme sorumluluğumuzu da hatırlamalıyız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, Cumhuriyetimizin hedeflerine ulaşmak için çalışmalıyız" dedi.

İlk olarak Botanik Park ile Atatürk Meydanı arasını kapsayan bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe onlarca sporcu, Türk bayrakları ile süslenmiş bisikletleriyle katıldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de bisiklet turunda pedal çevirdi.

Daha sonra Atatürk Meydanı'ndan startı verilip Kale'de sona eren Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Sporcular, Atatürk'ün ilke, inkılaplarını ve Cumhuriyet ruhunu yaşatmak için koştu. Yarış boyunca katılımcılar, Atatürk temalı tişörtler giydi. Belediye Başkanı Fuat Köse de Cumhuriyet Koşusu'nun başlangıcında hazır bulunarak koşunun startını verdi.

Daha sonra gerçekleşen Debboy mevkiinden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşte ise çocuklar, gençler ve yetişkinler bayraklar ve flamalar eşliğinde yürüdü. Belediye bandosunun eşlik ettiği yürüyüşe katılan kalabalık, coşkulu marşlar eşliğinde ilerledi.

"Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalarak geleceğimizi inşa etmekte kararlıyız"

Etkinliklerin sona ermesinin ardından Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şöyle konuştu:

"Milli bayramlarını kutlayamayanlar dini bayramlarını kutlayamazlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 100 yıl önce bizlere armağan ettiği bu değerli miras, ulusumuzun kararlılığı ve azmiyle şekillenmiştir. Cumhuriyet, her bireyin eşit haklara sahip olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı bir yaşam biçimidir. Bugün burada, Cumhuriyetimizin kazanımlarını kutlarken, aynı zamanda bu değerleri koruma ve geliştirme sorumluluğumuzu da hatırlamalıyız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, cumhuriyetimizin hedeflerine ulaşmak için çalışmalıyız. Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalarak geleceğimizi inşa etmekte kararlıyız. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor; onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet."

Daha sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de konuşma yaparak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.