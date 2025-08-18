Giresun'da Dağ Tırmanışı Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun'da Dağ Tırmanışı Etkinliği

18.08.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da 3 bin 107 metre yükseklikteki Karagöl dağına tırmanış etkinliği yapıldı.

Giresun'da, ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği ile Trabzon TEDAK Spor Kulübü üyeleri 3 bin 107 metre yükseklikteki Karagöl dağına tırmandı.

ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, Dereli ilçesindeki tırmanış etkinliğine yaklaşık 40 sporcunun katıldığı belirtildi.

Etkinliğin yaylalarının ve Karagöl dağının doğal güzellikleri arasında gerçekleştirildiği, program sonunda katılımcıların bölgedeki buzul göllerini görme imkanı bulduğu ifade edildi.

Bu tür etkinliklerin Giresun'da doğa turizminin gelişmesine katkı sağladığına işaret edilerek, "ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği, ilerleyen dönemde de Giresun'da farkındalık yaratacak doğa etkinlikleri düzenlemeyi sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Trabzon, giresun, Turizm, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Dağ Tırmanışı Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar
İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’de faturayı tek bir kişiye kesti İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe'de faturayı tek bir kişiye kesti
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı yeni teklife Benfica’dan dakikalar içinde cevap Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı yeni teklife Benfica'dan dakikalar içinde cevap
Tilki ve Kedi Saldırısı Tilki ve Kedi Saldırısı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Bahçeli’nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 13:28:15. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Dağ Tırmanışı Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.