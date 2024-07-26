Giresun'da dere yatağına yapılan inşaata yıkım kararı uygulandı - Son Dakika
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Giresun'da dere yatağına yapılan inşaata yıkım kararı uygulandı

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Giresun'un Görele ilçesinde dere yatağına yapılan ev inşaatı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü tarafından yıkıldı. İnşaat sahibinin ruhsat başvurusu süreci devam ederken, yapılan incelemede sel ve taşkın riski olduğu tespit edildi. Bu nedenle yapı resen riskli yapı olarak değerlendirilerek yıkım işlemi gerçekleştirildi.

26.07.2024 09:40
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Giresun'da dere yatağına yapılan o inşaata yıkım kararı jet hızıyla uygulandı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde dere yatağına yapılan ev inşaatı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdürlüğü tarafından yıkıldı.

İlçenin Gölbaşı köyü Geçit mevkiinde Çanakçı Karayolu ile Çanakçı Deresi arasına DSİ ve Giresun İl Özel İdaresi tarafından imar izni alındığı ileri sürülerek inşaatı devam eden yapıya yıkım kararı alındı. Alınan kararın ardından akşam saatlerinde iş makineleriyle yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkımı gerçekleştirilen inşaatla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Giresun İl Müdür Vekili Murat Cavunt, "Basında yer alan haberlerin ardından yaptığımız incelemelerde inşaat sahibinin İl Özel İdaresine ruhsat başvurusu yaptığını gördük. Ruhsat başvuru süreci devam ederken, ruhsat alabilmesi için ilgili kurumların görüşünü alıp ruhsatlı hale getirmesiyle ilgili işlemleri devam ederken basında yer alması üzerine gerekli inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede Giresun ili, Görele İlçesi, Gölbaşı Köyü Mahallesi 101 ada 25 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan yapının konumu itibariyle sel ve taşkın etki alanı içerisinde kaldığı, meydana gelebilecek bir sel afeti sonrası yapıda toptan dönme, yapısal stabilitenin bozulması veya hasar oluşması gibi risklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapının taşkın sahasında bulunması nedeniyle 6306 Sayılı Kanunun 6A maddesi uyarınca yapı resen riskli yapı olarak değerlendirilmiş olup yapı maliklerine tebliğ edilerek yapının yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Giresun'da dere yatağına yapılan inşaata yıkım kararı uygulandı - Son Dakika

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