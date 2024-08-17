Giresun'da Dere Yatağında Ölü Bulunan Kadınla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Dere Yatağında Ölü Bulunan Kadınla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı

Giresun'da kayıp ihbarı üzerine dere yatağında ölü bulunan Sezen Sarısaray'ın soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

17.08.2024 12:48
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Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Sezen Sarısaray'ın (27) cansız bedeninin, 14 Ağustos'ta merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekke Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.K, E.Ş, M.T. ve E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise JASAT ve AFAD ekipleri eşliğindeki arama ve araştırmalar sonucu kayıp kadının dere yatağında cansız bedenine ulaşıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, otopsi işlemlerinde ölüm olayının cinayet şüphesi barındırması üzerine, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ve suça sürüklenen 1 çocuk hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Espiye Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiğini vurgulanan açıklamada, dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği, soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Dere Yatağında Ölü Bulunan Kadınla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Dere Yatağında Ölü Bulunan Kadınla İlgili 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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