Giresun\'da Ev Yangını

Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.
İlçenin Armutlu köyünde Mehmet Patkavak'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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