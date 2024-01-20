 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Giresun'un Tirebolu ilçesinde mutfak tüpü patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde mutfak tüpü patlaması: 2 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Ahmet Kaya'nın evinde mutfak tüpü patladı. Patlama sonucu Ahmet Kaya ve eşi Zehra Kaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayda çiftin zihinsel engelli 3 çocuğunun ise yara almadığı belirtildi.

Giresun\'un Tirebolu ilçesinde mutfak tüpü patlaması: 2 yaralı
20.01.2024 - 13:51,
Abone Ol

Giresun'un Tirebolu ilçesinde evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Demircili Mahallesi Osman Ağa Caddesi'nde Ahmet Kaya'nın (64) evindeki mutfak tüpü patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet Kaya ve eşi Zehra Kaya (64), Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Kaya, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

Kaya çiftinin zihinsel engelli 3 çocuğunun ise olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Öte yandan patlamanın, Ahmet Kaya'nın çay demlemek için ocağı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ahmet Kaya, Tirebolu, Giresun, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'un Tirebolu ilçesinde mutfak tüpü patlaması: 2 yaralı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:29:16. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'un Tirebolu ilçesinde mutfak tüpü patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement