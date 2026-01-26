Giresun'da Hastane Çevresindeki Otopark Sorunu Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun'da Hastane Çevresindeki Otopark Sorunu Çözüme Kavuşuyor

26.01.2026 13:15  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi çevresindeki otopark sorununu çözmek için yeni bir otopark alanı oluşturma çalışması başlattı. Proje ile hastaneye gelen vatandaşların park sorununu ortadan kaldırarak trafik akışını rahatlatmak hedefleniyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi çevresinde hayata geçirilen otopark çalışmasıyla, uzun süredir yaşanan park ve trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Giresun'da sağlık hizmetlerinin önemli merkezlerinden Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi çevresinde uzun süredir yaşanan otopark sorunu, Giresun Belediyesi'nin çalışmasıyla çözüme kavuşuyor.

Hastane yönetiminin çevre düzenlemesi ve otopark ihtiyacına yönelik talebi üzerine bir süre önce bölgeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fuat Köse, Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimatları vererek çalışmaları başlattı. Köse'nin girişimiyle hayata geçirilen proje kapsamında hastane çevresinde yeni bir otopark alanı oluşturuluyor.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedeflenirken, düzenlemenin hem hastaneye gelen vatandaşların hem de bölgedeki trafik akışının rahatlamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, tamamlanacak otopark alanıyla birlikte vatandaşların araçlarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde park edebileceğini, hastane hizmetlerine erişimin ise önemli ölçüde kolaylaşacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

İlhan Özdemir Devlet Hastanesi, Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Hastane, Giresun, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Hastane Çevresindeki Otopark Sorunu Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:21:06. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Hastane Çevresindeki Otopark Sorunu Çözüme Kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.