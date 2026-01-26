Giresun'da Hastane Çevresindeki Otopark Sorunu Çözüme Kavuşuyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi çevresinde hayata geçirilen otopark çalışmasıyla, uzun süredir yaşanan park ve trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Giresun'da sağlık hizmetlerinin önemli merkezlerinden Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi çevresinde uzun süredir yaşanan otopark sorunu, Giresun Belediyesi'nin çalışmasıyla çözüme kavuşuyor.

Hastane yönetiminin çevre düzenlemesi ve otopark ihtiyacına yönelik talebi üzerine bir süre önce bölgeyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fuat Köse, Fen İşleri Müdürlüğü'ne talimatları vererek çalışmaları başlattı. Köse'nin girişimiyle hayata geçirilen proje kapsamında hastane çevresinde yeni bir otopark alanı oluşturuluyor.

Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedeflenirken, düzenlemenin hem hastaneye gelen vatandaşların hem de bölgedeki trafik akışının rahatlamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, tamamlanacak otopark alanıyla birlikte vatandaşların araçlarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde park edebileceğini, hastane hizmetlerine erişimin ise önemli ölçüde kolaylaşacağını belirtti.