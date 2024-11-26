Giresun\'da Heyelan Kapanan Yol Yeniden Açıldı

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Giresun'da heyelan sonucu kapanan Dereli- Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Dereli ilçesinin Kuzalan mevkisinde Giresun'un Sivas ile de ulaşımını sağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan meydana geldi.

Yamaçtan yola kayan toprak ve kaya parçaları, Karayolları ekiplerince kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kara yolu trafiğe açıldı.