Giresun'da heyelan sonucu kapanan Dereli- Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma açıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Dereli ilçesinin Kuzalan mevkisinde Giresun'un Sivas ile de ulaşımını sağlayan Dereli-Şebinkarahisar kara yolunda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan yola kayan toprak ve kaya parçaları, Karayolları ekiplerince kaldırıldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kara yolu trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Heyelan Kapanan Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?