Giresun'un Dereli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar- Yavuzkemal kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde yaşanan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerin yolda biriken taş ve toprak temizliğinin ardından bölgede ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Heyelan Kapanan Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?