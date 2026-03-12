Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı

Giresun\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü programları yapıldı
12.03.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Giresun ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Valilik koordinesinde Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okullar arasında gerçekleştirilen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği programda, Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatan tiyatro ile "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" adlı oratoryo sahnelendi.

Programa, Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Fuat Köse ve öğrenciler katıldı.

Espiye

Espiye ilçesindeki tören ise Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Şiir dinletisi ve tiyatro oyunu sahnelenen programda, öğrencilerden oluşan koro çeşitli eserleri seslendirdi.

Program, okullar arasındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

Yağlıdere

Yağlıdere ilçesinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler oratoryo sahneledi.

Programa, Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkan Vekili Gökhan Türkmen ve kurum müdürleri katıldı.

Eynesil

Eynesil ilçesindeki tören, Hacı Mustafa Eren Hafız İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film gösterildi.

Program, öğrencilerin rol aldığı İstiklal Marşı'nın kabulünü konu alan tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından tamamlandı.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Yerel Haberler, Giresun, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor
İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı İran füzelerinden kaçan İsrailliler metro istasyonlarına sığınmaya başladı

17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:30:27. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.